Опознаны останки шести погибших в крушении Ан-148

Сейчас продолжаются экспертизы и опознания остальных погибших

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС , что были опознаны останки шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля, в результате катастрофы погибли 71 человек. Ранее был опознан только один погбший.

По словам источника, сейчас опознаны останки шести человек, они переданы родственникам. По остальным погибшим продолжаются экспертизы и опознание.

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