Опознаны останки шести погибших в крушении Ан-148 

Сейчас продолжаются экспертизы и опознания остальных погибших
Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что были опознаны останки шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля, в результате катастрофы погибли 71 человек. Ранее был опознан только один погбший.
По словам источника, сейчас опознаны останки шести человек, они переданы родственникам. По остальным погибшим продолжаются экспертизы и опознание.
Ан-148 показал себя надежным». Эксперт о крушении самолета в Подмосковье
АиФ.ru обсудил с экспертом всю имеющуюся сейчас информации о крушении самолета «Саратовских авиалиний» вскоре после вылета из Москвы, чтобы понять, можно ли уже сейчас выдвигать какие-либо версии произошедшего. Подробнее.