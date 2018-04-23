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Опознаны останки шести погибших в крушении Ан-148
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Опознаны останки шести погибших в крушении Ан-148 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Сейчас продолжаются экспертизы и опознания остальных погибших
Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что были опознаны останки шести погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля, в результате катастрофы погибли 71 человек. Ранее был опознан только один погбший.
По словам источника, сейчас опознаны останки шести человек, они переданы родственникам. По остальным погибшим продолжаются экспертизы и опознание.
Ан-148 показал себя надежным». Эксперт о крушении самолета в Подмосковье
АиФ.ru обсудил с экспертом всю имеющуюся сейчас информации о крушении самолета «Саратовских авиалиний» вскоре после вылета из Москвы, чтобы понять, можно ли уже сейчас выдвигать какие-либо версии произошедшего. Подробнее.
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