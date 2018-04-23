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В Ингушетии лавиноопасно
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В Ингушетии лавиноопасно 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Спасатели предупредили жителей и гостей Республики Ингушетия о возможном сходе лавин.
Известно, что лавиноопасность прогнозируется до вечера вторника, 24 апреля в горных районах Ингушетии.
По информации пресс-службы регионального МЧС, до 18:00 (по московскому времени) 24 апреля в горных районах республики Ингушетии существует риск схода лавин. Прогноз актуален для районов, расположенных выше отметки в два километра над уровнем моря.
Уточняется, что снежные массы могут заблокировать дороги, мосты и тоннели, повредить здания. Спасателя настоятельно просят соблюдать меры безопасности.
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