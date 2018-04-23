В Красноярском крае горит около тысячи кубометров заготовленного леса

"В 12.20 (8.20 мск) 23 апреля в Кежемском районе, 16 километров от города Кодинск , произошло загорание штабеля леса на территории лесоперерабатывающего завода. Горит около тысячи кубометров леса", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что к тушению пожара привлечены 26 человек и шесть единиц техники. Планируется, что к месту возгорания вылетит вертолет Ми-8. Рассматривается возможность направления самолета-амфибии Бе-200.