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Под Красноярском потушили пожар на лесоперерабатывающем предприятии
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Под Красноярском потушили пожар на лесоперерабатывающем предприятии 

РИА Новости 42 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае потушен, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.
"В 20.30 (16.30 мск) пожар в Кежемском районе ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, в 12.20 (08.20 мск) в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. Площадь возгорания первоначально составляла 300 квадратных метров, затем выросла до 2 тысяч «квадратов».
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