Под Красноярском потушили пожар на лесоперерабатывающем предприятии 

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае потушен, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.
"В 20.30 (16.30 мск) пожар в Кежемском районе ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, в 12.20 (08.20 мск) в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. Площадь возгорания первоначально составляла 300 квадратных метров, затем выросла до 2 тысяч «квадратов».