Электроснабжение восстановлено полностью

Пресс-служба регионального МЧС сообщает о полном восстановлении электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от урагана, который обрушился на регион в прошедшие выходные.

Отключения произошли в 12 муниципальных образованиях, без электричества остались более 9 тысяч жителей области.

На местах работали энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья — „Владимирэнерго“, была задействована специальная техника и резервные источники электропитания.

Как передают в тревожном ведомстве, других серьезных происшествий кроме отключения электроэнергии не произошло. Пострадавших нет.