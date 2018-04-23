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Электроснабжение восстановлено полностью
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Электроснабжение восстановлено полностью 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Пресс-служба регионального МЧС сообщает о полном восстановлении электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от урагана, который обрушился на регион в прошедшие выходные.
Отключения произошли в 12 муниципальных образованиях, без электричества остались более 9 тысяч жителей области.
На местах работали энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья — „Владимирэнерго“, была задействована специальная техника и резервные источники электропитания.
Как передают в тревожном ведомстве, других серьезных происшествий кроме отключения электроэнергии не произошло. Пострадавших нет.
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