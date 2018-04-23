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На реках в Оренбургской области продолжают бороться с ледяными заторами
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На реках в Оренбургской области продолжают бороться с ледяными заторами 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области продолжается работа по предотвращению образования ледяных заторов на водоемах региона.
По данным главного управления МЧС России по Оренбургской области, чернение льда проводилось на четырех участках общей площадью 730 квадратных метров, распиловка на пяти участках протяженностью 1,6 километров. Кроме того на четырех водных участках для борьбы с заторами спасатели взорвали лед.
На 23 апреля на территории области в шести муниципалитетах остаются подтопленными семь низководных мостов:
1 мост — Илекский район — в районе с. Нижнеозерное;
2 моста — Бузулукский район — в районе п. Колтубанка; п. Колтубановский;
1 мост — Асекеевский район — в районе н.п. Старосултангулово;
1 мост — Кваркенский район — в районе с. Верхняя Кардаиловка;
1 мост — г. Орск — в районе н.п. Урпия.
1 мост — Саракташский район — в районе н.п. Кондуровка.
В МЧС отмечают, что на сегодняшний день в регионе не зафиксировано подтопления придомовых территорий.
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