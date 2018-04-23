10 самых разрушительных ураганов в истории

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Ураган пронесся по столице в субботу, 21 апреля. Самая сильная скорость ветра была зафиксирована в Смоленской и Московской областях, а именно 29 и до 30 м/с соответственно. Как сообщили в московском департаменте здравоохранения, в результате урагана пострадали 17 человек, в том числе трое детей. В столице жертвой стихии стала одна девочка. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. В Подмосковье жертвой стал один человек, пострадали восемь, в том числе один ребенок. Среди них трое были госпитализированы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больницах после урагана находятся 16 пострадавших, из которых один — в тяжелом состоянии. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Также мэр рассказал, что в результате урагана были повалены более 1 тыс. деревьев и повреждены кровли 34 домов. «Ураганы и штормы огромной силы, приносящие страдания и разрушения, к сожалению, становятся для Москвы обычным явлением. Будем бороться», — написал столичный мэр. Ниже мы расскажем о самых разрушительных ураганах в истории. 1. Великий ураган (1780 год)

Число погибших: более 20 000Великий ураган 1780 года— самый смертоносный ураган за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего с 10 по 16 октября 1780 года, стали более 27,5 тысяч человек на Малых Антильских островах Карибского моря. Точные данные о траектории и силе урагана неизвестны, поскольку базу данных по ураганам начали вести только с 1851 года. Когда ураган обрушился на Барбадос, скорость ветра, вероятно, превышала 320 км/ч. Затем стихия прошла через Мартинику, Сент-Люсию и Синт-Эстатиус, на каждом из которых фиксировались тысячи погибших. Поскольку ураган случился во время Американской революции, он серьёзно потрепал находящиеся в регионе флоты Франции и Великобритании. Затем ураган прошёл рядом с Пуэрто-Рико и над восточной частью острова Гаити, где нанёс сильный ущерб в прибрежных районах. После этого ураган повернул на северо-восток и в последний раз наблюдался 20 октября к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. 2. Ураган «Митч» (1998 год)

Число погибших: 19 325Категория: 5Ураган «Митч» — являлся одним из самых мощных ураганов, произошедших в Атлантическом бассейне, с максимальной устойчивой скоростью ветра в 180 миль / ч (285 км / ч). Митч был тринадцатым тропическим штормом, девятым ураганом, и третьим крупным ураганом в Атлантический сезон ураганов 1998 года. Он сформировался в западной части Карибского моря 22 октября 1998 года. Жертвами урагана стали около 11000 человек и почти столько же пропали без вести. 2,7 миллиона человек остались без крова. Большинство из них — жители Гондураса и Никарагуа. Это третий по силе ураган за последние 250 лет в Атлантическом бассейне. По числу жертв атлантических ураганов «Митч» уступает только Великому урагану 1780 года. 3. Галвестонский ураган (1900 год)

Число погибших: от 6 до 12 тыс. человекКатегория: 4Галвестонский ураган — ураган, обрушившийся на город Галвестон, Техас 8 сентября 1900 года. Скорость ветра, по оценке, составляла 214 км/ч, что соответствует 4 категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Ураган унёс жизни от 6 до 12 тыс. человек, официальные источники сходятся на цифре в 8 тысяч. Таким образом, этот ураган является третьим по числу жертв среди североатлантических тропических циклонов (после Великого урагана 1780 года и урагана Митч 1998 года). Галвестонский ураган 1900 года до настоящего времени является самым смертоносным стихийным бедствием в истории США. 4. Ураган «Флора» (1963 год)

Число погибших: 7 186Категория: 4Ураган «Флора», бушевавший на Кубе 10 дней, с 30 сентября по 9 октября 1963 году, погубил свыше 1000 человек и лишил крова 175 000 человек. Направившись на Гаити, он погубил там 5 000 человек и оставил без крова 100 000. Продолжительность урагана еще больше усилила катаклизм на Кубе. В течение 5 дней ураган снова и снова пересекал Кубу в разных направлениях, особенно ее восточную часть. Он унес жизни 1000 человек, разрушил дома, погубил богатый урожай сахарного тростника и кофе, составлявший в 1963 г. основу экономики Кубы. 5. Ураган Пуэнт-а-Питр (1776 год)

Число погибших: более 6 000Хотя интенсивность и точный маршрут этого урагана неизвестны, известно, что он достиг уровня урагана с устойчивой скоростью ветра 120 км/ч, и дошёл до Гваделупы. Общее количество смертей около 6000, при этом большинство погибших жили на Гваделупе. 6. Ураган «Окичоби» (1928 год)

Число погибших: 4 078Категория: 4Ураган «Окичоби» — разрушительный тропический циклон, обрушившийся на Наветренные острова, Пуэрто-Рико, Багамские острова и Флориду в сентябре 1928 года. Это был второй зарегистрированный ураган 5 категории по шкале Саффира-Симпсона в Атлантическом бассейне (после Кубинского урагана 1924 года), единственный ураган 5 категории, что ударил по Пуэрто-Рико, и один из сильнейших ураганов, которые выходили на сушу в США. Этот ураган вызвал огромные разрушения на всём своём пути. От него погибло около 1200 человек в Гваделупе, около 300 на Пуэрто-Рико, более 2500 во Флориде, преимущественно из-за прорыва дамб вокруг озера Окичоби штормовым приливом. В общем, ураган убил минимум 4078 человек и нанес ущерб примерно в 100 млн долларов США (по ценам 1928 года) на своем пути. 7. Ураган «Ньюфаундленд» (1775 год)

Число погибших: 4 000Первый зарегистрированный ураган у атлантического побережья Канады, ураган Ньюфаундленд, также известный как ураган Независимости, стартовал от канадского побережья 29 августа 1775 года и рассеялся 9 сентября. Большинство из 4000 погибших были английскими и ирландскими моряками. Скорость ветра и маршрут не был записан. 8. Ураган «Катрина» (2005 год)

Ущерб: $108 млрдЧисло погибших: 1 833Категория: 3Ураган «Катрина» — самый разрушительный ураган в истории США. Это был ураган 5-й категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона, 6-й по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Произошел в конце августа 2005 г. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил $108 млрд 9. Ураган «Полин» (1997 год)

Число погибших: от 200 до 400Категория: 4"Полин" — один из самых смертоносных тихоокеанских ураганов когда-либо достигавший берегов Мексики. Сформировался он 5 октября 1997 года приблизительно в 410 км к юго-западу от города Санта-Мария-Уатулько. Первоначально двигался на восток, а затем повернул в северо-западном направлении, достигнув пика скорости ветра 215 км/ч. Двигаясь параллельно мексиканскому побережью ураган «Полин», вызвал сильные дожди, повлёкшие за собой наводнения и оползни в некоторых самых бедных районах Мексики, где погибло 230–500 человек. В результате урагана были разрушены и повреждены десятки тысяч домов, около 300 тысяч человек остались без крова. Общий ущерб составил $ 7,5 млрд (на 1997). 10. Великий Майамский ураган (1926 год)

Число погибших: 372Категория: 4Великий Майамский ураган — ураган 4 категории по шкале Саффира-Симпсона, который в сентябре 1926 годаразрушил город Майами, штат Флорида. Шторм также причинил значительные разрушения и в других районах Флориды, штате Алабама и на Багамских островах. Шторм произвел огромный эффект на экономику региона, прекратил земельный бум 1920-х годов во Флориде и первым вогнал этот штат в Великую депрессию.