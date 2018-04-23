Ещё
В Воронежской области начнут выплачивать компенсации пострадавшим от паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области начнут выплачивать компенсации пострадавшим от паводка 

Вести Воронеж 48 минут назад
Ожидается, что деньги пострадавшим начнут выплачивать уже на этой неделе.
В регионе 800 человек и почти полтысячи приусадебных участков всё ещё находятся в зоне подтопления. Об этом сообщили в МЧС. Под водой также до сих пор 12 низководных мостов в 8 районах. Уровень воды повысился на Дону в Павловске, Хопре, Воронеже и Девице. Показатель снизился на Дону в Хохольском районе и Лисках, на Битюге и воронежском водохранилище. Режим ЧС действует на территориях 9 населённых пунктов в четырёх районах. Сумму ущерба подсчитывает специальная комиссия. Ожидается, что деньги пострадавшим начнут выплачивать уже на этой неделе.
Вести Воронеж: последние новости
Очевидцы: в Воронежской области из-за загоревшейся свалки едва не сгорел посёлок В Воронежской области объявили жёлтый уровень опасности МЧС предупредило о возможном ухудшении паводковой ситуации в Воронежской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России286
Масляков резко пригрозил Светлакову301
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ550
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны267
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России267
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение