В Воронежской области начнут выплачивать компенсации пострадавшим от паводка 

Ожидается, что деньги пострадавшим начнут выплачивать уже на этой неделе.
В регионе 800 человек и почти полтысячи приусадебных участков всё ещё находятся в зоне подтопления. Об этом сообщили в МЧС. Под водой также до сих пор 12 низководных мостов в 8 районах. Уровень воды повысился на Дону в Павловске, Хопре, Воронеже и Девице. Показатель снизился на Дону в Хохольском районе и Лисках, на Битюге и воронежском водохранилище. Режим ЧС действует на территориях 9 населённых пунктов в четырёх районах. Сумму ущерба подсчитывает специальная комиссия. Ожидается, что деньги пострадавшим начнут выплачивать уже на этой неделе.