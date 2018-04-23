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Ураган оставил без электричества жителей 16 сёл в 6 районах Башкирии
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Ураган оставил без электричества жителей 16 сёл в 6 районах Башкирии 

АиФ-Уфа 25 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в 37 частных домах 16-ти сёл и деревень шести районов. В течение 1,5-2 часов их устранили сотрудники МЧС.
«Также зарегистрирован один случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово, 5 случаев повреждения рекламных баннеров в городах Уфа и Туймазы, на территории Уфы и Благовещенского района зарегистрировано 9 случаев падения деревьев, — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по РБ Елена Мавлютова. — В Уфе зарегистрировано три случая падения заборов, один — светофора, повреждено 18 автомобилей».
Всего в ликвидации последствий урагана участвовали 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.
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