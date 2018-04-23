Ураган оставил без электричества жителей 16 сёл в 6 районах Башкирии

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в 37 частных домах 16-ти сёл и деревень шести районов. В течение 1,5-2 часов их устранили сотрудники МЧС

«Также зарегистрирован один случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово , 5 случаев повреждения рекламных баннеров в городах Уфа Туймазы , на территории Уфы и Благовещенского района зарегистрировано 9 случаев падения деревьев, — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по РБ Елена Мавлютова. — В Уфе зарегистрировано три случая падения заборов, один — светофора, повреждено 18 автомобилей».

Всего в ликвидации последствий урагана участвовали 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.