Мост и дорога ушли под воду на Дону

Ростовской области затопило дорогу между Новочеркасском и станицей Кривянской. Кроме того, под водой оказался мост через реку Тузлов.

Отметим, что на Дону также зафиксирован разлив реки Аксай. В связи с этим местные жители получили ряд проблем.

Уровень воды накануне, 22 апреля, поднялся настолько, что отрезал короткий путь в Новочеркасск из станицы. Также поднятие уровня воды произошло из-за сильного ветра, который усилил нагонные явления, замедлив сход воды из Тузлова в Аксай.

В связи с паводком, водителям транспортных средств рекомендовали отказаться от поездки через мост и воспользоваться объездным путем через Новый Городок.