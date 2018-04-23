Ещё
Мост и дорога ушли под воду на Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост и дорога ушли под воду на Дону 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростовской области затопило дорогу между Новочеркасском и станицей Кривянской. Кроме того, под водой оказался мост через реку Тузлов.
Отметим, что на Дону также зафиксирован разлив реки Аксай. В связи с этим местные жители получили ряд проблем.
Уровень воды накануне, 22 апреля, поднялся настолько, что отрезал короткий путь в Новочеркасск из станицы. Также поднятие уровня воды произошло из-за сильного ветра, который усилил нагонные явления, замедлив сход воды из Тузлова в Аксай.
В связи с паводком, водителям транспортных средств рекомендовали отказаться от поездки через мост и воспользоваться объездным путем через Новый Городок.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Росавиация озвучила предварительные причины катастрофы Ан-148 Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани 40 сантиметров выпавшего за ночь снега парализовало работу транспорта в центре России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России286
Масляков резко пригрозил Светлакову301
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ550
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны267
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России267
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение