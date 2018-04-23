От столицы до Урала: снег и заморозки пришли на смену урагану

Ураган, бушевавший в выходные, принес новую напасть ‐ ночные заморозки и снег. Температура воздуха в столичном регионе опустилась ниже нормы на семь градусов. Местами вновь образовался белый покров, а на Урале и в Приволжье выросли сугробы.

Погода добавила работы спасателям и энергетикам. Первые убирали поваленные ураганом деревья, вторые же восстанавливали многократные порывы электропередач — шквалистый ветер оставил без света около ста населенных пунктов в Подмосковье

В результате непогоды в столичном регионе погибли два человека. Травмы в общей сложности получили около

30-ти человек, всем понадобилась медицинская помощь. Накануне пострадавших посетил мэр Москвы

Собянин навестил пострадавших в результате урагана в Москве

За минувшие выходные ураган пронесся по всей центральной России . Помимо Московской области, он отметился во Владимирской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Тульской губернии. В этих регионах были повалены сотни деревьев и обесточено порядка тысячи населенных пунктов.

Тем временем на Урал и Приволжье обрушился снежный циклон. Например, в Кирове за несколько часов выпало более 40 сантиметров осадков, что буквально парализовало город.

Пользователи соцсетей делятся кадрами апрельского снега в столице