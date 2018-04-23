От столицы до Урала: снег и заморозки пришли на смену урагану 

Ураган, бушевавший в выходные, принес новую напасть ‐ ночные заморозки и снег. Температура воздуха в столичном регионе опустилась ниже нормы на семь градусов. Местами вновь образовался белый покров, а на Урале и в Приволжье выросли сугробы.
Погода добавила работы спасателям и энергетикам. Первые убирали поваленные ураганом деревья, вторые же восстанавливали многократные порывы электропередач — шквалистый ветер оставил без света около ста населенных пунктов в Подмосковье.
В результате непогоды в столичном регионе погибли два человека. Травмы в общей сложности получили около
30-ти человек, всем понадобилась медицинская помощь. Накануне пострадавших посетил мэр Москвы.
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За минувшие выходные ураган пронесся по всей центральной России. Помимо Московской области, он отметился во Владимирской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Тульской губернии. В этих регионах были повалены сотни деревьев и обесточено порядка тысячи населенных пунктов.
Тем временем на Урал и Приволжье обрушился снежный циклон. Например, в Кирове за несколько часов выпало более 40 сантиметров осадков, что буквально парализовало город.
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Капризы или катаклизмы природы ощутили на себе сразу несколько регионов. Занесло Удмуртию, Курган, Пермь и практически все Приволжье. Синоптики говорят, что на очереди и другие регионы, а такая погода сохранится вплоть до первых чисел мая. Однако обещают, что весна вернет свои права, и будет тепло и сухо.