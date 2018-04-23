В Прибайкалье прошло пожарно-тактическое учение с авиацией ЦВО

В тушении огня были задействованы вертолеты Ми-8 с авиабазы Братск , 10 единиц инженерной техники, привлекались более 100 военнослужащих.

Авиация Центрального военного округа провела пожарно-тактическое учение по тушению условного природного пожара в 250 км северо-западнее Иркутска

По замыслу практических действий в лесном массиве с помощью беспилотника выявлен низовой пожар, который из-за сильного ветра быстро распространялся в сторону населенного пункта, находящегося в 20 км. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обеспечили локализацию очагов возгорания, специалисты госучреждения «Оборонлес» создали отсечной рубеж по периметру.

В тушении огня задействованы вертолеты Ми-8 авиабазы Братск с водосливными устройствами, 10 единиц инженерной техники, более 100 военнослужащих.