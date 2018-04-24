Коста-Рика увеличила срок безвизового пребывания для россиян

Правительство России одобрило соглашение с Коста-Рикой о взаимной отмене виз для граждан, выезжающих на срок до 90 дней. Ранее российские туристы могли находиться в Коста-Рике без виз не более 30 дней.

Для поездки в Коста-Рику гражданам РФ потребуется только загранпаспорт, действующий не менее трех месяцев на момент въезда в страну. Однако сотрудники иммиграционной службы могут поинтересоваться наличием обратного билета, достаточных денежных средств для пребывания в стране или брони отеля.

Как сообщает Интерфакс, въезжать на территорию страны можно будет неоднократно в течение 90 дней в полугодие, считая с даты первого въезда. Соглашение между РФ и Коста-Рикой заключено на неопределенный срок.

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