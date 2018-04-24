В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим еще в шести районах

Накануне сообщалось, что особый противопожарный режим ввели в Верхнебуреинском районе.

По данным на вторник, в Хабаровском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах. Локализовано два возгорания — в Вяземском и Нанайском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

"В целях стабилизации обстановки семи районам края предложено установить особый противопожарный режим. Повышенные меры безопасности введены в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, имени Полины Осипенко и Лазо районах. В Верхнебуреинском муниципальном районе такой режим уже установлен", — сообщил начальник отдела пожарной безопасности комитета правительства края по гражданской защите Евгений Байдюк.

Он добавил, что на этих территориях увеличивают противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создают минерализованные полосы.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрирован 71 лесной пожар на площади более 19 тысяч гектаров, из них на землях лесного фонда — 66 возгораний.