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В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим еще в шести районах
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В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим еще в шести районах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели еще в шести районах Хабаровского края из-за сложной пожарной обстановки в лесах, сообщает правительство региона.
Накануне сообщалось, что особый противопожарный режим ввели в Верхнебуреинском районе.
По данным на вторник, в Хабаровском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах. Локализовано два возгорания — в Вяземском и Нанайском районах. Угрозы населенным пунктам нет.
"В целях стабилизации обстановки семи районам края предложено установить особый противопожарный режим. Повышенные меры безопасности введены в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, имени Полины Осипенко и Лазо районах. В Верхнебуреинском муниципальном районе такой режим уже установлен", — сообщил начальник отдела пожарной безопасности комитета правительства края по гражданской защите Евгений Байдюк.
Он добавил, что на этих территориях увеличивают противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создают минерализованные полосы.
Всего с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрирован 71 лесной пожар на площади более 19 тысяч гектаров, из них на землях лесного фонда — 66 возгораний.
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