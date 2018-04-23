Субботний ураган обесточил тысячу населенных пунктов в России 

Жители семи областей пострадали от урагана, который пронесся по Центральной России. Обесточенными оказались около тысячи населенных пунктов, сообщает телеканал «МИР 24».
Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, местами прошли сильные дожди и снег. В Минэнерго сообщили, на данный момент восстановлена подача электричества в пяти областях. Аварийные работы проводят более полутора тысяч специалистов.
«Сейчас продолжаются дворовые обходы, обходы квартир. У нас в четырех муниципальных образованиях получили повреждения кровли многоквартирных жилых домов, школы в Куркинском районе. Все эти вопросы держим на особом контроле», — заверил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев.
Силы МЧС по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ