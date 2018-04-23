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Субботний ураган обесточил тысячу населенных пунктов в России
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Субботний ураган обесточил тысячу населенных пунктов в России 

Мир24 16 минут назад
Жители семи областей пострадали от урагана, который пронесся по Центральной России. Обесточенными оказались около тысячи населенных пунктов, сообщает телеканал «МИР 24».
Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, местами прошли сильные дожди и снег. В Минэнерго сообщили, на данный момент восстановлена подача электричества в пяти областях. Аварийные работы проводят более полутора тысяч специалистов.
«Сейчас продолжаются дворовые обходы, обходы квартир. У нас в четырех муниципальных образованиях получили повреждения кровли многоквартирных жилых домов, школы в Куркинском районе. Все эти вопросы держим на особом контроле», — заверил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев.
Силы МЧС по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности.
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