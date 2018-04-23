Свежий ветер спасает Хабаровск от сильного дыма 

Сотрудники Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Дальневосточного управления гидрометеослужбы выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, в районах столицы края в разное время отмечена высокая доля по взвешенным веществам в 1,6 и 2 раза, формальдегида в 1,1 и 2,9 раза, аммиака в 1,2 раза и диоксида азота в 3,3 раза. Атмосфера над городом Юности содержала в 1,6 и в 2 раза выше нормы взвешенных веществ — частиц сажи от пожаров.
— Предстоящая неделя в крае ожидается без осадков, поэтому вероятность возникновения лесных пожаров и палов сухой травы сохраняется, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Отмечены термоточки в ЕАО и Амурской области, в Хабаровском районе, но ситуацию немного спасает свежий западный ветер 7-12 метров в секунду, он не даёт частичкам сажи опуститься на Хабаровск. По прогнозу, ветер может меняться на северный и северо-восточный, что тоже улучшает обстановку с дымом — в тех районах, над которыми он проходит, пожаров не зафиксировано.
По данным краевого МЧС, в связи с сухой и жаркой погодой в Хабаровском крае на 23 апреля третий класс пожарной опасности сохраняется в четырех районах региона: Верхнебуреинском, Солнечном районах и районах им. Лазо и П. Осипенко. В Верхнебуреинском районе введён особый противопожарный режим, действует запрет на посещение лесов. Как сообщает управление лесами правительства Хабаровского края, на 10 часов утра 23 апреля в зоне активного тушения зарегистрировано шесть лесных пожаров, из которых один — потушен, один — локализован и четыре продолжают действовать на площади 398 гектаров. Действующие пожары обнаружены на территории Верхнебуреинского муниципального района в 16 км от населенного пункта Алонка и в 15 км от населенного пункта Бриакан в районе имени Полины Осипенко. Еще два пожара действуют в Хабаровском районе — в 6 км от населенного пункта Кукан и в 11 км северо-восточнее населенного пункта Новокуровка. На их тушении задействовано 89 работников пожарно-химических станций, десантников — пожарных Ургальского авиа отделения и парашютистов — пожарных Куканского авиа отделения Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Угрозы населенным пунктам нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрирован 61 лесной пожар на площади 18698 га, из них на землях лесного фонда 58 пожаров.