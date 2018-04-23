Река Аксай затопила поля и дорогу

Ростовской области зафиксирован разлив реки Аксай. В связи с этим местные жители получили ряд проблем.

Известно, что ежегодный паводок был зафиксирован накануне, 22 апреля. В этот день уровень воды в бушующей реке, которая является правым рукавом Дона, поднялся до неблагоприятной отметки. В связи с этим были затоплены поля и дорога.

По информации управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону, в настоящее время на месте дежурят спасатели и откачивающая воду техника.

В ведомстве ждут прогнозов паводка. Именно от низ будет зависеть, как будет организована работа сотрудников на местах разлива.