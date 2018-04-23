Во время пожара в Оренбургском районе пострадали местные жители

Возгорание произошло 23 апреля в 02:58 часов по местному времени на улице Сосновая СНТ «Южный Урал» в Оренбургском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МСЧ России по Оренбургской области.

Огонь повредил стены и кровлю дачного дома, а также находящиеся там вещи, на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия имеются пострадавшие, передает ведомство.

К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и три единицы техники. В настоящее время по факту возгорания проводится дознание.