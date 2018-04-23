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Во время пожара в Оренбургском районе пострадали местные жители
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Во время пожара в Оренбургском районе пострадали местные жители 

ProOren 41 минуту назад
Возгорание произошло 23 апреля в 02:58 часов по местному времени на улице Сосновая СНТ «Южный Урал» в Оренбургском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МСЧ России по Оренбургской области.
Огонь повредил стены и кровлю дачного дома, а также находящиеся там вещи, на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия имеются пострадавшие, передает ведомство.
К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и три единицы техники. В настоящее время по факту возгорания проводится дознание.
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