Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели два летевших мимо самолёта

Утром 23 апреля два самолёта, летевших из Москвы Кемерово , сделали вынужденную посадку в Новосибирске

«По метеоусловиям Кемерово», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво

«Из-за туманов в городе Кемерово, из-за погодных условий», — объяснили задержку московских рейсов в справочной аэропорта Кемерово, куда корреспондент НГС позвонила как клиент.

Как следует из расписания на сайте кемеровского аэропорта, самолёт «Победы» должен был прилететь туда ещё в 6:50, а самолёт «Уральских авиалиний» — в 6:55.

Сейчас их расчётное время вылета из Новосибирска перенесено на 12:29 и 13:00 соответственно, сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.