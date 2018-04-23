Два летевших из Москвы в Кемерово самолета из-за тумана приземлились в Новосибирске

НОВОСИБИРСК , 23 апреля. / ТАСС /. Самолеты авиакомпаний «Победа» и "Уральские авиалинии" , летевшие из Москвы Кемерово , вынуждены были сеть в Новосибирске из-за тумана в пункте назначения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево (Новосибирск). "Два самолета совершили посадку в Новосибирске из-за метеоусловий аэропорта Кемерова", — сказал собеседник агентства. По данным онлайн-табло Толмачево, самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» приземлился в Новосибирске в 08:30 по местному времени (04:30 мск), отправление в Кемерово назначено на ближайшее время. Аэробус «Уральских авиалиний» совершил посадку в 09:30 (05:30 мск), расчетное время вылета — 13:00 (09:00 мск). В Кемеровском гидрометцентре ТАСС уточнили, что утром в понедельник видимость была снижена из-за образовавшегося тумана и дымки.