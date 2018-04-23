Два летевших из Москвы в Кемерово самолета из-за тумана приземлились в Новосибирске 

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний «Победа» и "Уральские авиалинии", летевшие из Москвы в Кемерово, вынуждены были сеть в Новосибирске из-за тумана в пункте назначения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево (Новосибирск).
"Два самолета совершили посадку в Новосибирске из-за метеоусловий аэропорта Кемерова", — сказал собеседник агентства.
По данным онлайн-табло Толмачево, самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» приземлился в Новосибирске в 08:30 по местному времени (04:30 мск), отправление в Кемерово назначено на ближайшее время. Аэробус «Уральских авиалиний» совершил посадку в 09:30 (05:30 мск), расчетное время вылета — 13:00 (09:00 мск).
В Кемеровском гидрометцентре ТАСС уточнили, что утром в понедельник видимость была снижена из-за образовавшегося тумана и дымки.