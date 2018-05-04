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Площадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась почти в два раза
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Площадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась почти в два раза 

Авторадио 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 300 до 560 гектаров. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, за сутки ликвидированы 11 пожаров. Самый крупный зафиксирован в Бичурском районе на площади 400 гектаров.
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