Шесть человек погибли в Японии из‐за схода оползня

На юго‐западе Японии сошедший на жилые дома оползень унес жизни шести человек из поселка Ябакэй. Обнаружение тела шестой жертвы подтвердили власти префектуры Оита , сообщает телеканал «360».

После схода земли со склона горы засыпало четыре коттеджа, располагавшихся в курортной зоне города.

ЧП произошло еще две недели назад. Сразу же удалось найти тело одного мужчины. Еще пятерых женщин сразу обнаружить не смогли.

Предположительной причиной трагедии называют эрозию почвы на склоне горы рядом с Ябакэй.