В Хабаровском крае полностью возобновили полеты L-410

Самолеты L-410 возобновили перевозки на всех маршрутах авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на минтранспорта Хабаровского края . До этого на некоторых рейсах чешские воздушные судна заменяли Ан-24.

Напомним, полеты L-410 в регионе запретили после авиакатастрофы в Нелькане, которая произошла в ноябре 2017 года. Самолет разбился при заходе на посадку. Погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось лишь одной маленькой девочке.

Причиной крушения специалисты МАК назвали проблемы с двигателем. После трагедии работу этих воздушных судов приостанавливали два раза: сразу после ЧП и вслед за еще одной нештатной ситуацией.

В авиакомпании подчеркивают, что перед каждым рейсом L-410 проходят тщательную техническую проверку.