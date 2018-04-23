В Хабаровском крае полностью возобновили полеты L-410 

Самолеты L-410 возобновили перевозки на всех маршрутах авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на минтранспорта Хабаровского края. До этого на некоторых рейсах чешские воздушные судна заменяли Ан-24.
Напомним, полеты L-410 в регионе запретили после авиакатастрофы в Нелькане, которая произошла в ноябре 2017 года. Самолет разбился при заходе на посадку. Погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось лишь одной маленькой девочке.
Причиной крушения специалисты МАК назвали проблемы с двигателем. После трагедии работу этих воздушных судов приостанавливали два раза: сразу после ЧП и вслед за еще одной нештатной ситуацией.
В авиакомпании подчеркивают, что перед каждым рейсом L-410 проходят тщательную техническую проверку.