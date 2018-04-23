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Полеты на самолетах L-410 полностью возобновили в Хабаровском крае
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Полеты на самолетах L-410 полностью возобновили в Хабаровском крае 

ТАСС 43 минуты назад
ХАБАРОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии», самолет L-410 которой разбился в ноябре 2017 года в Аяно-Майском районе Хабаровского края, возобновила полеты судов этого типа по всем маршрутам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба минтранспорта региона.
В ноябре 2015 года самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались дважды: сразу после крушения и после другого инцидента, связанного с нештатной работой двигателя воздушного судна. На большинстве маршрутов полеты возобновили в начале апреля.
"Самолеты Л-410 возобновили полеты в полном объеме. Введение в строй воздушных судов L-410UVP-E20 позволяет выполнять авиарейсы по всем направлениям в соответствии с расписанием", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, до этого на некоторых маршрутах L-410 продолжали использовать Ан-24. С появлением в парке компании еще одного самолета L-410 (приобретен по лизингу правительством Хабаровского края — прим. ТАСС) судами этого типа закрыли все направления, по которым до нельканской авиакатастрофы летали L-410.
В настоящее время самолеты L-410 по понедельникам выполняют рейсы на Богородское, в Аян и Советскую Гавань, по вторникам — в Чумикан, по средам — в Советскую Гавань и Херпучи, по четвергам — в Чумикан, по пятницам — в Советскую Гавань и Аян, по воскресеньям — в Нелькан. Летом в период отпусков и каникул в расписание внесут дополнительные рейсы в Аян по средам, в Чумикан по вторникам и субботам.
В свою очередь эксплуатант самолетов — «Хабаровские авиалинии» — подчеркивает, что перед каждым рейсом воздушное судно проходит контроль безопасности полетов.
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