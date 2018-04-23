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В Хабаровске назвали дату начала выплат семьям погибших при крушении Ми-8
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В Хабаровске назвали дату начала выплат семьям погибших при крушении Ми-8 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Власти Хабаровска со вторника, 24 апреля, начнут выплаты семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 летчиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.
"Все документы собраны, идет оформление, списки направлены на утверждение в Минздрав края. Выплаты начнутся со вторника (24 апреля)", — заявил источник агентства.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Восток» выплатит по одному млн руб. семьям погибших при падении вертолета Ми-8 в Хабаровске.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска 11 апреля. При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. Погибли все члены экипажа. В Следственном комитете заявили, что среди возможных причин падения вертолета — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.
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