В Хабаровске начали выплачивать средства семьям погибших при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК , 25 апр — РИА Новости . Власти Хабаровска начали перечисление средств семьям летчиков, погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Сегодня начали выплаты единовременного пособия членам семей погибших в авиакатастрофе. За один день завершить процедуру не получится. Чтобы выплатить деньги всем, потребуется несколько дней", — сказал собеседник.

Правительство Хабаровского края перевело городским властям 6 миллионов рублей для выплаты единовременного пособия семьям жертв крушения: по 1 миллиону рублей на каждого погибшего — выплачивается в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям, и 600 тысяч рублей выделено на похороны.