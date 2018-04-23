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Самолет аварийно приземлился на шоссе в Канаде
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Самолет аварийно приземлился на шоссе в Канаде 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Небольшой самолет совершил аварийную посадку на скоростном шоссе недалеко от канадского города Челси (провинция Квебек). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
На борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал. Самолет, модель которого не уточняется, также не получил при посадке никаких повреждений. Как рассказал пилот, он решил приземлиться из-за проблем с двигателем.
Происшествие отразилось на автомобильном движении, поскольку экстренные службы перекрыли часть дороги. В ближайшее время самолет будет отбуксирован с шоссе.
Челси находится примерно в 20 километрах от Оттавы.
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