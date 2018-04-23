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В России за минувшие выходные потушили 107 лесных пожаров
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В России за минувшие выходные потушили 107 лесных пожаров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более сотни лесных пожаров в нескольких регионах России ликвидировали за прошедшие выходные дни сотрудниками лесного хозяйства. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Авиалесоохраны.
"За прошедшие выходные дни в России лесные службы ликвидировали 107 лесных пожаров на площади около 66 тыс. га, в том числе в Амурской области — 17 пожаров на площади около 61 тыс. га", — сказали в службе.
Сейчас проводится тушение 52 лесных пожаров на общей площади более 61 тыс. га в Амурской области, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском, Приморском краях, Еврейской АО, Республиках Бурятия и Тува. В том числе ликвидируют три пожара в заповедниках в Амурской области, в которой ввели режим ЧС. В 16 регионах страны введен особый противопожарный режим. Причина всех пожаров — человеческий фактор, подчеркнули в Авиалесоохране.
"На тушении работает более 1,8 тыс. человек и 330 единиц наземной техники. В авиамониторинге и тушении лесных пожаров задействовано шесть воздушных судов от Авиалесоохраны, МЧС РФ и Минобороны РФ", — добавили в пресс-службе.
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