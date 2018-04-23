Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани

На Краснодарский край обрушился сильный ветер, который повалил деревья и оборвал линии электропередач.

Отметим, что ураганный ветер в 20 метров секунду оставил без электроснабжения несколько районов край. Так, столбы линий электропередачи и деревья были обрушены в станице Саратовской и Горячем Ключе.

В центре Белореченска рухнул столб. Упавшее дерево перекрыло дорогу в сторону Хадыженска

Кроме того, дерево было повалено в Прикубанском округе Краснодара

По предварительной информации спасателей, во время урагана никто не пострадал и не погиб.