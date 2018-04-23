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Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани
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Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Краснодарский край обрушился сильный ветер, который повалил деревья и оборвал линии электропередач.
Отметим, что ураганный ветер в 20 метров секунду оставил без электроснабжения несколько районов край. Так, столбы линий электропередачи и деревья были обрушены в станице Саратовской и Горячем Ключе.
В центре Белореченска рухнул столб. Упавшее дерево перекрыло дорогу в сторону Хадыженска.
Кроме того, дерево было повалено в Прикубанском округе Краснодара.
По предварительной информации спасателей, во время урагана никто не пострадал и не погиб.
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