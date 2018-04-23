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ФАС предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание
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ФАС предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, ставка сбора за 100 км полета в российском воздушном пространстве для самолетов массой меньше 2 тонн составит $11,1, против $10,6 сейчас, а для самолета весом более 400 тонн за аналогичное расстояние ставка составит $134,6 по сравнению с нынешним уровнем в $128,4.
Ставка сбора за 100 км для российских воздушных судов также повысится: за самолет массой до 2 тонн она составит 351,8 рублей (на данный момент — 335,6 рублей), а за борт массой свыше 400 тонн — 3,238 тыс. рублей (сейчас 3,089 тыс. рублей).
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