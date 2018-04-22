Все системы жизнеобеспечения Москвы сработали без сбоев во время урагана в субботу, 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. — Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась, — говорится в сообщении. Стихия обрушилась на столицу вчера. Было повалено порядка 900 деревьев, повреждено 90 автомобилей. Во время урагана в Москве также погибла девочка, на которую упал мусорный бак.. 2 человека погибли во время урагана в Москве 21 апреля. Еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. Жертвой урагана, обрушившегося на столичный регион вечером 21 апреля, стали 20 человек. Двое погибли. Первой жертвой стала 12-летняя школьница, на которую рухнула сорванная ветром крыша мусорного контейнера. Также в результате непогоды погиб житель подмосковных Мытищ. На него опрокинулась строительная бытовка.. Уровень погодной опасности в Москве снизится до зеленого в понедельник. Гидрометцентр снизил уровень погодной опасности на понедельник в Москве до зеленого — то есть обычного. В субботу, 21 апреля, он был повышен до оранжевого из-за обрушившегося на столичный регион урагана. По уточненному прогнозу, сегодня в Москве и Подмосковье будет сохраняться сильный ветер — до 12-17 м/с, температура будет больше напоминать мартовскую — не превысит 5-7 градусов. А ночью и вовсе похолодает до минус 1-3 градусов в Москве и минус 6 по области. В Москве погибла девочка, на которую упал мусорный бак.. С. Собянин посетил пострадавших во время субботнего урагана. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье приехал в городскую клиническую больницу им. С. Юдина, чтобы пообщаться с пострадавшими во время субботнего урагана москвичами и осведомиться об их самочувствии. В больницу им. Юдина в субботу госпитализировали двух мужчин, пострадавших от стихии — один из них получил травмы головы из-за упавшего на автомобиль дерева, второй был госпитализирован с травмой руки. Собянин поговорил с каждым из них. Во время беседы с мэром пострадавшие рассказали, как развивались вчерашние события, как быстро среагировали городские службы спасения. Один из пострадавших мужчин рассказал С. Собянину, что находился за рулем своей машины, когда ураган резко повалил дерево на автомобиль. «Я звонил в службу спасения где-то в 17:27, и они очень быстро подъехали», — рассказал он. Мужчина также продемонстрировал мэру кадры происшествия, сделанные на мобильный телефон. Главный врач больницы Денис Проценко сообщил мэру, что состояние обоих пациентов на текущий момент стабильное. Мэр попросил главврача следить за дальнейшим состоянием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления. Ранее С. Собянин сообщил, что вечером 21 апреля во время урагана в городе пострадали 12 человек. По информации комплекса городского хозяйства, в результате стихии в Москве было повалено около 900 деревьев.
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