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В Москве выпал апрельский снег
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В Москве выпал апрельский снег 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Осадки были кратковременными и затронули далеко не все районы города.
В воскресенье во второй половине дня в Москве выпал снег. Кратковременные осадки можно было наблюдать в центре, на севере и на юге столицы.
По прогнозам синоптиков, снежного покрова в Москве не ожидается, поскольку температура воздуха положительная и снег быстро тает, пишет РИА Новости.
«В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный», — приводит агентство слова специалиста центра погоды Александра Синенкова.
Апрельский снег выпал в Москве вслед за мощным ураганом, накрывшим мегаполис 21 апреля. Тогда сильный ветер валил деревья, ломал рекламные щиты и срывал крыши со зданий. В столице металлический бак придавил школьницу. К сожалению, ее жизнь не удалось спасти. А в Подмосковье жертвой урагана стал взрослый мужчина.
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