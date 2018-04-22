В Москве выпал апрельский снег

Осадки были кратковременными и затронули далеко не все районы города.

В воскресенье во второй половине дня в Москве выпал снег. Кратковременные осадки можно было наблюдать в центре, на севере и на юге столицы.

По прогнозам синоптиков, снежного покрова в Москве не ожидается, поскольку температура воздуха положительная и снег быстро тает, пишет РИА Новости

«В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный», — приводит агентство слова специалиста центра погоды Александра Синенкова