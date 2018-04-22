Поваленные ветром деревья распилены и убраны

На утилизацию вывезли 1,2 тысячи деревьев.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в столице завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего шторма деревьев. Всего убрано и вывезено на утилизацию 1,2 тысячи деревьев.

Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) были оперативно восстановлены еще ночью.

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