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Поваленные ветром деревья распилены и убраны
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Поваленные ветром деревья распилены и убраны 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На утилизацию вывезли 1,2 тысячи деревьев.
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в столице завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего шторма деревьев. Всего убрано и вывезено на утилизацию 1,2 тысячи деревьев.
Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) были оперативно восстановлены еще ночью.
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