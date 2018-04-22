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Сильный ветер в Башкирии повредил автомобили и крыши домов
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Сильный ветер в Башкирии повредил автомобили и крыши домов 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 22 апреля. Сильный ветер в Башкирии в воскресенье стал причиной повреждения автомобилей и кровли зданий, информации о пострадавших не поступало.
"Поступает информация со всего города о случаях падения деревьев, шифера, обшивки зданий и т.п. В результате происшествий никто не пострадал", — сообщает пресс— служба администрации Уфы. По данным пресс-службы, в городе отмечено не менее семи случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили.
"Зафиксировано падение дерева на воздушную линию электропередач на ул. Старичная, 44, в результате которой некоторые потребители, проживающие в частном секторе, остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС ("Уфимские городские электрические сети")", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС РФ по Башкирии, сильным порывом ветра подняло профнастил на площади 15 квадратных метров на крыше четырехэтажного здания центральной районной больницы города Давлеканово. «Больница функционирует в штатном режиме», — отмечают в МЧС. На место происшествия отправлена оперативная группа и представители районной администрации.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкирии, 22 и 23 апреля местами по республике ожидается очень сильный ветер южного направления порывами 20-25 м/с.
ТАСС: последние новости
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