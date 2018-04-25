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В России подтопленными остаются 44 населенных пункта
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В России подтопленными остаются 44 населенных пункта 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Паводковая ситуация в России за сутки почти не изменилась: подтопленными остаются 44 населенных пункта в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории РФ остаются подтопленными 44 населенных пункта, 24 жилых дома, более 1,2 тыс. приусадебных участков, 59 низководных мостов и 39 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет. Ситуация за сутки почти не изменилась", — сказали в министерстве.
Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 25 населенных пунктов, к ним организовали 12 лодочных переправ, местных жителей обеспечили всем необходимым.
Из зон паводка отселили 20 человек. В пунктах временного размещения находятся 17 человек, остальные остановились у родственников и знакомых. «В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости и средствами связи», — добавили в пресс— службе.
"В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, осуществляется обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован сбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах дежурят спасатели совместно с медиками", — сказали в МЧС.
Также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий привлекли более 1,5 тыс. человек и 530 единиц техники, в том числе 58 плавсредств.
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