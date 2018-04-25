В России паводком подтопило почти 60 мостов и 39 участков автодорог 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Около 60 мостов и почти 40 участков автомобильных дорог оказались в зонах подтопления на территории России, сообщает в среду МЧС РФ.
"На территории Российской Федерации остаются подтопленными 59 низководных мостов и 39 участков автодорог", — говорится в сообщении ведомства.
Ведомство отмечает, что в результате подтопления мостов и автодорог в Костромской, Курганской, Нижегородской, Рязанской и Свердловской областях оказались отрезанными водой 25 населенных пунктов.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий подтопления привлечены более 1,5 тысячи человек и 630 единиц техники, в том числе 58 плавсредств.