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Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
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В московском метро произошло ЧП
В московском метро произошло ЧП

Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В России 26 населенных пунктов отрезаны паводковыми водами на территории шести регионов трех федеральных округов страны, передает ФАН.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что были подтоплены мосты и участки автодорог. При этом оказались отрезанными 26 населенных пунктов. Они находятся в Курганской, Нижегородской, Рязанской, Свердловской, Ярославской и Костромской областях. К пострадавшим населенным пунктам организованы 13 лодочных переправ.
Как добавили в ведомстве, жизнедеятельность населения не нарушена. К ликвидации последствий подтопления привлечены 1,7 тысячи человек и 590 единиц техники, в том числе 81 плавучее средство.
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