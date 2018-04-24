Паводковая ситуация в России за сутки не изменилась

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Паводковая ситуация в России за сутки почти не изменилась: подтопленными остаются 45 населенных пунктов в нескольких регионах страны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории РФ остаются подтопленными 45 населенных пунктов, 13 жилых домов, более 1,2 тыс. приусадебных участков, 60 низководных мостов и 43 участка автодорог. Подтопленных объектов экономики нет. Ситуация за сутки почти не изменилась", — сказали в министерстве.

Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 26 населенных пунктов, к которым организовали 13 лодочных переправ, местных жителей обеспечили всем необходимым.

Из зон паводка отселили 39 человек, в пунктах временного размещения находятся 18 человек, остальные остановились у родственников и знакомых. «В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости и средствами связи», — добавили в пресс-службе.

"В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, осуществляется обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован сбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах дежурят спасатели совместно с медиками", — сказали в МЧС.

Также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий привлекли более 1,7 тыс. человек и 590 единиц техники, в том числе 81 плавсредство.