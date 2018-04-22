Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла почти вдвое за сутки 

Площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа выросла в 1,4 раза. В 27 муниципальных районах Забайкальского края объявлен особый противопожарный режим, сообщает телеканал «360».
По данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро среды зафикированы 22 лесных пожара в двух регионах. Из них 19 пожаров расположены на землях лесного фонда площадью 4615 гектаров (Забайкальский край), один пожар на землях лесного фонда площадью 15 гектаров (Республика Бурятия).
Также по одному пожару действует на землях обороны и безопасности в Забайкальском крае (480 гектаров) и в нацианальном парке «Тункинский» в Бурятии (9 гектаров.).
Сутки назад в Сибири было только 16 лесных пожаров общей площадью 3555 гектаров.