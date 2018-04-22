Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла почти вдвое за сутки

Площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа выросла в 1,4 раза. В 27 муниципальных районах Забайкальского края объявлен особый противопожарный режим, сообщает телеканал «360».

По данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро среды зафикированы 22 лесных пожара в двух регионах. Из них 19 пожаров расположены на землях лесного фонда площадью 4615 гектаров (Забайкальский край), один пожар на землях лесного фонда площадью 15 гектаров ( Республика Бурятия ).

Также по одному пожару действует на землях обороны и безопасности в Забайкальском крае (480 гектаров) и в нацианальном парке «Тункинский» в Бурятии (9 гектаров.).

Сутки назад в Сибири было только 16 лесных пожаров общей площадью 3555 гектаров.