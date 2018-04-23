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Площадь лесных пожаров сократилась почти вдвое в Забайкалье
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Площадь лесных пожаров сократилась почти вдвое в Забайкалье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории Сибирского федерального округа (СФО) на утро 23 апреля зафиксировано 23 лесных пожара в четырех регионах, сообщает телеканал «360».
Общая площадь пожаров составляет 673 гектара, в это число входят 13 пожаров в Забайкальском крае, по четыре лесных пожара в Красноярском крае и в Бурятии, а также два пожара в Туве.
В прошлые сутки в этих же регионах было зафиксировано 15 лесных пожаров общей площадью 1201 гектара.
Из сообщения следует, что общая площадь горящих лесов за одни сутки сократилась в 1,8 раза.
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