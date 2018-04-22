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Иранский вертолет упал в Персидском заливе
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Иранский вертолет упал в Персидском заливе 

Газета.Ru 1 час назад
Вертолет иранской компании по добыче нефти с пятью членами экипажа на борту упал в Персидский залив, во время перевозки пациента с нефтяной платформы возле острова Лаван в больницу на острове Киш, сообщает телеканал «360».
По имеющимся сведениям, рабочий, которого направили в медицинское учреждение после сердечного приступа и сопровождавший его врач погибли. Пилоту удалось выжить, в то время как судьба еще двоих пассажиров остается неизвестной.
В данный момент спасатели проводят работы на месте крушения.
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