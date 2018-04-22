Иранский вертолет упал в Персидском заливе

Вертолет иранской компании по добыче нефти с пятью членами экипажа на борту упал в Персидский залив, во время перевозки пациента с нефтяной платформы возле острова Лаван в больницу на острове Киш, сообщает телеканал «360».

По имеющимся сведениям, рабочий, которого направили в медицинское учреждение после сердечного приступа и сопровождавший его врач погибли. Пилоту удалось выжить, в то время как судьба еще двоих пассажиров остается неизвестной.

В данный момент спасатели проводят работы на месте крушения.