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МЧС прогнозирует усиление порывов ветра в Оренбургской области до 22 м/с
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МЧС прогнозирует усиление порывов ветра в Оренбургской области до 22 м/с 

RT на русском 18 минут назад
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что облачная погода с порывистым ветром в регионе стала следствием шторма на территории Центрального федерального округа.
Синоптики также не исключают гроз и мелкого града. Температура воздуха в ночное время суток может опуститься до +3 °C.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передавало, что в Самаре в четверг, 19 апреля, был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков.
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