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Непогода в России: разрушительный шторм идет на восток
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Непогода в России: разрушительный шторм идет на восток 

Мир24 21 минуту назад
Штормовое предупреждение вторые сутки действует в Центральной России. Оно сохранится, как минимум — до понедельника. Синоптики предупреждают: шторм идет на восток.
«Снежные заряды, сильный ветер, порывы до 20-25 метров в секунду наблюдаются и будут дальше наблюдаться на севере Нижегородской области, Кировской области, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Ближайшие двое суток шторм будет смещаться на восток, юго-восток. Будут смешанные осадки. В утреннее и ночное время может быть мокрый снег, зерна снежные с дождем, в дневное время -дождь. На дорогах гололедица», — пояснил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Напомним, ураган обрушился на столичный регион 21 апреля. В результате удара стихии пострадали более 20 и погибли двое человек, среди них была несовершеннолетняя девочка — на нее ветром опрокинуло мусорный контейнер.
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