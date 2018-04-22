Непогода в России: разрушительный шторм идет на восток

Штормовое предупреждение вторые сутки действует в Центральной России . Оно сохранится, как минимум — до понедельника. Синоптики предупреждают: шторм идет на восток.

Напомним, ураган обрушился на столичный регион 21 апреля. В результате удара стихии пострадали более 20 и погибли двое человек, среди них была несовершеннолетняя девочка — на нее ветром опрокинуло мусорный контейнер.

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