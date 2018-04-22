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Около 650 спасателей задействовали в оповещении москвичей о надвигающемся урагане
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Около 650 спасателей задействовали в оповещении москвичей о надвигающемся урагане 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Около 650 спасателей привлекли в Москве в минувшую субботу для предупреждения граждан о надвигающемся урагане, оповещение проводили в парках, зонах отдыха и в городском транспорте, а также с помощью уличных информационных экранов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Масштабная работа была проведена столичным управлением МЧС в рамках информирования населения о неблагоприятных погодных явлениях 21 апреля 2018 года. 54 оперативные группы численностью порядка 650 человек информировали москвичей и гостей столицы о приближающемся циклоне и возможных последствиях в связи с его прохождением. Кроме того, в данной работе были задействованы элементы оповещения москвичей», — говорится в сообщении.
После поступления информации о приближающейся непогоде в места массового скопления людей были оперативно направлены силы и средства столичного пожарно-спасательного гарнизона. В городских парках и зонах отдыха с помощью громкоговорителей, в том числе установленных на спецтехнике, отдыхающим сообщали об опасном усилении ветра.
Кроме того, сотрудники МЧС лично предупреждали отдыхающих и просили покинуть потенциально опасную территорию и провести ближайшие часы дома. Аналогичная работа проводилась и на водных объектах столицы.
Курсирующие вдоль берега катера Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах через громкоговорители информировали людей об усилении ветра и сообщали о правилах безопасного поведения.
Кроме того, информирование населения было организовано на подвижном составе пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Москвичи могли заранее спланировать безопасный маршрут движения и не оказаться застигнутыми врасплох разыгравшийся стихией.
Операторам сотовой связи МЧС направило сообщения для последующей рассылки абонентам. На терминальных комплексах ОКСИОН и табло Центра организации дорожного движения транслировалась актуальная информация о погодных условиях и правилах безопасного поведения в случае усиления ветра.
Мощный ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
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