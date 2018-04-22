40 сантиметров выпавшего за ночь снега парализовало работу транспорта в центре России 

В Кирове обрушившийся снегопад буквально парализовал общественный транспорт, который вышел на линии, застревал и буксовал в снегу. Транспорта откапывали лопатами солдаты. «22 апреля. Пошел отгребать снег. 40 см за ночь», — сообщил в соцсетях один из жителей Кировской области. Между тем, кировчане вспоминают, что в прошлом году снег последний раз выпадал 20 апреля: также буксовали в сугробах троллейбусы и автобусы.
На территории Пермского края также прошли обильные снегопады. Сильнее всего снегопад обрушился на Кудымка, Березники и Соликамск. По данным синоптиков, к концу дня в этих городах общее количество осадков превысит 20 мм.
«О, Удмуртия! Непредсказуемая моя. Двадцать второе апреля. Снег!», — лаконично сообщила о снегопаде в Приволжье одна из пользовательниц соцсетей.
Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской устраняли последствия мощного урагана скоростью 25 м/с. Стихия оставила без света сотни населенных пунктов. По оценкам МЧС, пострадало порядка 70 тысяч жителей. В городе Обнинске Калужской области ураган порушил кирпичную кладку новопостроенного жилого дома.
В Москве же 21-22 апреля ураган повалил 600 деревьев и перевернул различные железные конструкции, были повреждены 30 жилых домов и административных зданий, а более 90 машин. По уточненным данным, число раненых увеличилось до 25 человек, в списках жертв две фамилии. В МЧС предупреждают, что экстремальные погодные условия в Москве сохранятся еще сутки: ожидаются резкое похолодание и снег с дождем.
Фото: youtube.