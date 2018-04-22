Ураган отбушевал, но опасность усиления ветра сохраняется

Два человека стали жертвами урагана в столице и области. В Москве погибла 13-летняя девочка. В подмосковных Мытищах мужчину придавило строительным вагончиком, который опрокинул ветер. Стихия бушевала и ночью. Такого сильного ветра в апреле не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, говорят метеорологи.

у местного магазина ураганом снесло крышу #ураган pic.twitter.com/eGT3kRJqq0

— Maria (@Mashalfi) 21 апреля 2018 г.

В Москве пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Ветер повалил почти 600 деревьев, повредил 90 машин и крыши более 30 зданий. Есть упавшие рекламные щиты и даже перевернутые стороительные бытовки. В Строгинской пойме ветром перевернуло парусник. Находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели, а в Долгопрудном снесло крышу спорткомплекса. В Подмосковье без электричества были не менее пять тысяч человек. За ночь электроснабжение было восстановлено.

И где МЧС?#Ураган #МЧС pic.twitter.com/2qk6d6RSrj

— Semen (@Best_Fisher) 21 апреля 2018 г.

Было нарушено железнодорожное сообщение, движение электричек и поездов восстановлено. В аэропортах также задерживались или отменялись рейсы. На несколько часов было перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца после того как на дорогу упала часть кровли. Сильный ветер в Москве сохранится, но он уже не будет ураганным, и все-таки возможны новые обрушения конструкций, предупредил представитель пресс-службы столичного МЧС Дмитрий Жилинский:

— Прогнозируется повреждение линий электропередач, вал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, приводящих к повреждению автотранспорта.

— Почему СМС не всем приходит, так как даже у одного оператора не все получают СМС?

— Потому что иногда это от операторов зависит и от местоположения человека. В принципе прогноз должен приходить по региону, то есть те, кто сейчас в Москве, им должны приходить.

В субботу в Подмосковье выпала почти половина от месячной нормы осадков. Порывы ветра в московском регионе достигали 30 метров в секунду. В воскресенье, 22 апреля, будет не так ветрено, как в субботу, но гораздо холоднее, рассказал Business FM ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков

Александр Синенков ведущий специалист Центра погоды «Фобос» «Мы ожидаем сегодня днем температуру в столице +3-5 градусов, по области — +2-7. Ночью в городе -1-3 градуса, по области от -4 до +1. Небольшие осадки сегодня днем могут пройти на востоке области. Температура завтра будет повышаться немного, мы ожидаем завтра в столице переменную облачность, без осадков. Температура +6-8 максимальная в столице, по области +5-10. Ветер сохранится северный, но ослабеет до 4-9 м/с. Сегодня мы ожидаем 5-10 м/с в секунду, при порывах могут быть и до 15 м/с».

МЧС по Москве предупреждает водителей в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Всю субботу в городе действовал «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности. Гидрометцентр продлил уровень погодной опасности и на воскресенье.

Стихия прошлась также по Тверской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Смоленской и Рязанской областям. Там обошлось без жертв и пострадавших, но были отключения электричества, повреждения кровли и автомобилей и повалены деревья.