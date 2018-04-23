Свыше 90 человек эвакуировали спасатели при пожаре в ТЦ Республики Алтай 

Пожар случился 22 апреля в Горно-Алтайске.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что при пожаре, случившемся в торговом центре «ЦУМ» в Республике Алтай, организована эвакуация посетителей.
По данным ведомства, в городе Горно-Алтайск возник пожар, с которым справились спасатели.
— При тушении огня эвакуировано 92 человека. Возгорание, которое произошло по адресу: Коммунистический проспект, дом №76, ликвидировано, — информирует пресс-служба экстренного подразделения по региону.
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