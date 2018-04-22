Остров Мон‐Сен‐Мишель снова открыли после эвакуации

После эвакуации из‐за ложной угрозы, французский остров Мон‐Сен‐Мишель на северо‐западе страны вновь откроется для туристов в ближайшее время. Об этом сообщил France Info.

Жителей и туристов вывели с острова после инцидента с разъяренным посетителем кафе, который крикнул, что хочет убить полицейских.

Префект департамента Манш уточнил, что остров откроется в 14.00 по местному времени. Также он сообщил, что возмутитель спокойствия поссорился с официантом и начал угрожать полиции.