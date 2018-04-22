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Остров Мон‐Сен‐Мишель снова открыли после эвакуации
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Остров Мон‐Сен‐Мишель снова открыли после эвакуации 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
После эвакуации из‐за ложной угрозы, французский остров Мон‐Сен‐Мишель на северо‐западе страны вновь откроется для туристов в ближайшее время. Об этом сообщил France Info.
Жителей и туристов вывели с острова после инцидента с разъяренным посетителем кафе, который крикнул, что хочет убить полицейских.
Префект департамента Манш уточнил, что остров откроется в 14.00 по местному времени. Также он сообщил, что возмутитель спокойствия поссорился с официантом и начал угрожать полиции.
В США неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House, расположенного неподалеку от американского города Нэшвилл, штат Теннесси. В результате три человека погибли, еще четверо получили ранения.
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