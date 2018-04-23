Ещё
В Индии три человека пострадали из-за поломки иллюминатора самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индии три человека пострадали из-за поломки иллюминатора самолета 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолета отвалился от его корпуса после попадания в зону мощной турбулентности. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, самолет после попадания в турбулентность продолжало трясти в течение 10-12 минут.
Как отмечается, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.
Самолет совершал внутренний рейс в Индии из города Амритсар в Дели, на борту находилось 240 пассажиров.
Ранее сообщалось, что у самолета авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель, обломок которого разбил иллюминатор и убил пассажирку.
Газета.Ru: последние новости
Собянин сообщил о гибели ребенка из-за урагана в Москве Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО увеличилось в два раза Лесной пожар в Ногинском районе тушили около 9 часов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России176
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США335
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию20
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию174
Масляков резко пригрозил Светлакову259
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение