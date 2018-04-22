Системы жизнеобеспечения Москвы сработали штатно во время урагана

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 сотрудников МЧС

Все системы жизнеобеспечения в столичном регионе сработали в штатном режиме во время урагана, который прошел 21 апреля.

— Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что наибольший ущерб от непогоды получила территория новой Москвы. Из-за сильного ветра там упало много деревьев, и были оборваны линии электропередачи.

— В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты, — отметили в пресс-службе, добавив что, энергетики ПАО «МОЭСК» смогли за ночь восстановить электроснабжение, передает РИА Новости

Напомним, что 21 апреля на Москву обрушился сильный ураган, в результате которого пострадали 17 человек, а также погибла 14-летняя девочка. В Подмосковье жертвой непогоды стал один человек, еще шестеро пострадали.

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