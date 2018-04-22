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Системы жизнеобеспечения Москвы сработали штатно во время урагана
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Системы жизнеобеспечения Москвы сработали штатно во время урагана 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 сотрудников МЧС.
Все системы жизнеобеспечения в столичном регионе сработали в штатном режиме во время урагана, который прошел 21 апреля.
— Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась, — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что наибольший ущерб от непогоды получила территория новой Москвы. Из-за сильного ветра там упало много деревьев, и были оборваны линии электропередачи.
— В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты, — отметили в пресс-службе, добавив что, энергетики ПАО «МОЭСК» смогли за ночь восстановить электроснабжение, передает РИА Новости.
Напомним, что 21 апреля на Москву обрушился сильный ураган, в результате которого пострадали 17 человек, а также погибла 14-летняя девочка. В Подмосковье жертвой непогоды стал один человек, еще шестеро пострадали.
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